Киев, , 10:29 — REGNUM В Киеве в ночь на 13 октября при досмотре остановленного автомобиля сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены оружие и взрывчатка. Об этом 13 октября сообщает издание «Информатор».

Автомобиль марки Ford Focus был остановлен сотрудниками полиции на улице Заболотного недалеко от табачной фабрики около десяти часов вечера. Как сообщает украинское СМИ, автомобиль данной марки был под вниманием сотрудников органов правопорядка в связи со стрельбой, произошедшей в столице Украины ранее.

При досмотре были выявлены не только предполагаемые орудия стрельбы, но и взрывчатка (две гранаты РГД-5 и одна — Ф-1), отметили в СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию, полученную от сотрудников полиции. Проводятся следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании моста Патона. Задержанному грозит до шести лет тюремного заключения.