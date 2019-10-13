Токио, , 10:24 — REGNUM Пожилая женщина выпала из вертолёта спасателей во время эвакуации в префектуре Фукусима в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло во время спасательной операции в городе Иваки. 70-летняя женщина выпала из вертолёта в момент, когда он находился на высоте 40 метров.

В состоянии клинической смерти женщина была доставлена в местную больницу.

По последним данным число жертв тайфуна «Хагибис», во власти которого оказалась Япония, достигло 19 человек. Ещё как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести, около 150 человек получили травмы различной степени тяжести. Поисково-спасательные операции в пострадавших регионах продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести в результате удара по Японии тайфуна «Хагибис». В Японии постепенно восстанавливается транспортное сообщение, прерванное из-за тайфуна.

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