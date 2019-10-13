Луганск, , 09:49 — REGNUM Режим перемирия сохраняется на территории Луганской Народной Республики уже в течение двух суток. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно поступившим данным, в течение двух суток, с 11 октября, украинские войска не вели обстрелов территории ЛНР.

При этом украинские власти 11 октября проигнорировали уже третью попытку возобновления процесса разведения сил и средств на участке возле населённого пункта Золотое.

Таким образом руководство Украины в очередной раз продемонстрировало свою неготовность к урегулированию мирным путём конфликта в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении режима тишины украинскими боевиками. 10 октября военнослужащие Киева обстреляли из гранатомёта населённый пункт Логвиново.

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