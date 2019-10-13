Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 27-летней Ксении К. Об этом журналистам сообщили представители свердловского управления СКР.

Дело завели после пропажи девушки. 10 октября она уехала показывать потенциальному покупателю свой автомобиль и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, машину Ксения продавала, чтобы погасить часть ипотечного кредита. Автомобиль нашли у челябинского перекупщика, который приобрёл её за 500 тыс. рублей. По словам гражданина, к нему приехали цыгане и с ними девушка, очень похожая на хозяйку машины. У девушки были права и паспорт владелицы. Его уже допросили.

У Ксении в Каменске-Уральском остались мать и дочь. Идут поиски пропавшей.

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