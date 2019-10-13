Умань, Украина, , 09:13 — REGNUM Полицейские Умани в течение часа установили личность мужчины, которого подозревают в изображении портрета Гитлера на бетонной стене в месте компактного проживания брацлавских хасидов. Об этом 12 октября сообщил украинский ресурс «Про все».

Рядом с изображением Гитлера была оставлена надпись красной краской на немецком языке.

В данный момент, как сообщает украинское СМИ, с задержанным работают следователи, а изображение и надпись зарисовали краской представители коммунальных служб.

Отметим, ранее посол Израиля на Украине ‎Йоэль Лион написал на своей странице в социальной сети Twitter, что изображение Гитлера, которого представитель дипломатического ведомства назвал «самым большим убийцей евреев в истории», было нарисовано «недалеко от могилы рабби Нахмана». ‎Йоэль Лион призвал «решительно осудить и привлечь виновных к ответственности». После поимки в Умани подозреваемого, посол Израиля поблагодарил украинскую власть за «быструю реакцию».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.