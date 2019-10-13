Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM Возгорание на складе ликвидировано пожарными в промзоне Всеволожского района Ленинградской области рядом с административной границей Санкт-Петербурга. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 01:29 мск пожар был локализован, о ликвидации пожара было объявлено в 03:00 мск. Пострадавших при пожаре нет.

Пожар внутри кирпичного складского помещения возник около 23:15 мск, Площадь пожара составила около 2000 кв. метров.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о борьбе с пожаром на складе в Ленинградской области.

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