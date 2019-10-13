Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане. Об этом журналистам сообщили коллеги челябинца, который приобрёл его за 500 тыс. рублей.

Как пишет Е1.ru, к покупателю приехали несколько цыган с детьми, а также девушка, похожая на Ксению. С собой у неё были паспорт и водительское удостоверение владелицы машины.

По словам коллеги перекупщика, он не заподозрил ничего плохого. А после того, как узнал о пропаже владелицы машины, сам обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летняя Ксения К. пропала вечером 10 октября. Она уехала показывать свою машину потенциальному покупателю и с тех пор её судьба неизвестна.

Девушка хотела погасить за счёт машины часть ипотечного кредита. Ранее она купила новую квартиру в городе Берёзовском и собиралась туда переехать.

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