Соединённые Штаты Америки, , 06:38 — REGNUM Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.

Сообщается, что стражей порядка вызвал сосед, поскольку был обеспокоен открытой входной дверью. Прибывшие на место для проверки офицеры, вошли в дом и начале обследовать его с помощью фонариков. В какой-то момент послышался обращенный к чернокожей хозяйке голос одного из полисменов: «Поднимите руки, покажите мне свои руки!» — после чего раздался выстрел.

28-летная чернокожая Ататиана Джефферсон была объявлена мертвой на месте происшествия. Полицейский отправлен в административный отпуск до завершения расследования.