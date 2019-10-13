Токио, , 06:01 — REGNUM В Токио увеличилось число погибших от тайфуна до 10 человек. Также сообщается о 15 пропавших без вести, передает 13 октября телеканал NHK.

В сообщении говорится о том, что люди погибли в префектурах Канагава, Точиги, Мияги, Чиба, Фукусима, Гунма и Ивате.

Пострадавшими от стихии числятся 126 человек.

Ранее было известно о 8 жертвах, 17 пропавших без вести и 106 пострадавших.

Напомним, накануне тайфун «Хагибис» ударил по центральной части Японии в том числе и Токио.

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