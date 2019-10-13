Токио, 13 октября 2019, 05:43 — REGNUM Намеченный на 14 октября международный смотр морского флота Японии в заливе Сагами отменен из-за последствий тайфуна «Хагибис». Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает 13 октября агентство Киодо.
Проводимый каждые три года международный смотр военно-морской техники самообороны Японии отменен из-за разрушительных последствий тайфуна. На мероприятии впервые должны были присутствовать корабли из Китая.
По последним данным, в результате ударов тайфуна погибло 8 человек, 17 пропали без вести, 106 получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, накануне тайфун «Хагибис» ударил по центральной части Японии в том числе и Токио.
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