Токио, , 05:43 — REGNUM Намеченный на 14 октября международный смотр морского флота Японии в заливе Сагами отменен из-за последствий тайфуна «Хагибис». Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает 13 октября агентство Киодо.

Проводимый каждые три года международный смотр военно-морской техники самообороны Японии отменен из-за разрушительных последствий тайфуна. На мероприятии впервые должны были присутствовать корабли из Китая.

По последним данным, в результате ударов тайфуна погибло 8 человек, 17 пропали без вести, 106 получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, накануне тайфун «Хагибис» ударил по центральной части Японии в том числе и Токио.

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