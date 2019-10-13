Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В Екатеринбурге волонтёры ПО «Прорыв» продолжат поиски женщины, пропавшей после продажи своего автомобиля Audi Q5. Как сообщает информационный портал Е1, сбор объявлен сегодня 13 октября в Берёзовском.

На данный момент составлена карта поисков пропавшей женщины, которая исчезла 10 октября. Так 12 октября полиция и поисковые отряды прочёсывали территорию в районе посёлка Шувакиш, где был зафиксирован последний сигнал с её телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина пропала 10 октября, после того, как отправилась в одиночку на Уралмаш на встречу по продаже своего автомобиля. Как сообщили знакомые женщины, сумма сделки должна была составить порядка 780 тыс. рублей. Деньги ей нужны были для ипотеки.

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Поиски пропавшей начались на следующий день. И уже 12 октября была найдена её машина. В полицию обратился один из перекупщиков, после того как узнал информацию о поисках в СМИ. По его словам автомобиль женщины Audi Q5 продавали другие люди.

Напомним, что пропавшая родилась в Каменске-Уральском, но позже переехала в Берёзовский — поближе к месту работы. У неё остаётся дома девятилетняя дочь.

Приметы разыскиваемой женщины: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Особые приметы: шрам на шее и татуировка на бедре.

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