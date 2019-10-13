Брянск, , 05:26 — REGNUM В одном из гаражей Брянска правоохранители обнаружили забетонированное тело, сообщает 12 октября «АиФ Брянск» со ссылкой на источник в региональном МВД.

Сообщается, что тело принадлежало пропавшему в сентября 2019 года 57-летнему мужчине. Криминалисты обнаружили на нем признаки насильственной смерти.

Правоохранителями были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 30 до 50 лет. Как выяснилось, двое задержанных ранее уже имели судимости.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается также, что у подозреваемых были изъяты три винтовки времен Великой Отечественной войны, три обреза и холодное оружие: сабли, шпага, штык-ножи.