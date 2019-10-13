Красногорск, , 04:35 — REGNUM Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Подмосковье стали пять человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что на трассе М6 в городском округе Кашира произошло лобовое столкновение, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пятеро пострадали.

В результате ДТП было перекрыто движение автотранспорта по одной полосе.

Выехавшие к место аварии оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.