Красногорск, 13 октября 2019, 04:35 — REGNUM Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Подмосковье стали пять человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщается, что на трассе М6 в городском округе Кашира произошло лобовое столкновение, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пятеро пострадали.
В результате ДТП было перекрыто движение автотранспорта по одной полосе.
Выехавшие к место аварии оперативники устанавливают все обстоятельства происшествия.