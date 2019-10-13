Токио, , 04:24 — REGNUM Спасатели в Токио сообщают об увеличении числа погибших до 8 человек. Также сообщается о 17 пропавших без вести в результате тайфуна «Хагибис», передает 13 октября телеканал NHK.

Пострадавшими от стихии числится 106 человек.

Ранее сообщалось о 5 жертвах, 11 пропавших без вести и 90 пострадавших.

Напомним, накануне тайфун «Хагибис» ударил по центральной части Японии в том числе и Токио.

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