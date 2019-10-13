Токио, , 02:31 — REGNUM Скоростные автомобильные магистрали, железнодорожные пути и международные аэропорты Токио восстанавливают работу после прекращения тайфуна «Хагибис». Об этом 13 октября сообщило японское общественное телевидение.

Два крупнейших столичных аэропорта Ханэда и Нарита начали прием внутренних и международных рейсов. Сообщается о скором возобновлении вылетов.

Кроме того, японские СМИ сообщают том, что в настоящий момент быстро восстанавливается железнодорожное сообщение между прилегающими областями и Токио.

В настоящий момент известно о 4 погибших, 17 пропали без вести и ещё более 100 человек получили травмы.

Напомним, накануне тайфун «Хагибис» ударил по центральной части Японии в том числе и Токио.

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