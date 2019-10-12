Екатеринбург, , 21:02 — REGNUM В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского. Это произошло вечером 10 октября — молодая женщина одна уехала показывать свою машину потенциальному покупателю и не вернулась.

По некоторым данным, Audi Q5 Ксения хотела продать за 780 тыс. рублей. Сделка состоялась, но машина была продана по цене более чем в два раза ниже изначальной, а затем перепродана. Нашли её у перекупщиков. Что касается женщины, то её судьба до сих пор неизвестна.

Известно, что Ксения хотела продать машину для оплаты части ипотеки. Ранее она приобрела жильё в одном из домов Берёзовского и собиралась туда перебраться поближе к своей работе. Подруги характеризуют её как порядочную и отзывчивую. А в соцсетях удивляются, как девушка одна поехала на такую сделку. По словам отдельных интернет-пользователей, ей как минимум нужно было взять с собой кого-нибудь из знакомых мужчин.

Сейчас идут поиски Ксении. В группе поискового отряда «Лиза Алерт» Екатеринбург объявлен набор добровольцев. Также поиски ведут сотрудники полиции. По некоторым данным, лица, у которых нашли машину, были задержаны и допрашиваются.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки