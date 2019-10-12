Уагадугу, , 18:34 — REGNUM В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.

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По данным издания, боевики атаковали большую мечеть в Салмосси 11 октября между 19:00 и 20:00 по местному времени (22:00 — 23:00 мск).

«Тринадцать человек погибли в ходе атаки, еще трое спустя несколько часов от полученных ранений», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, последние годы в Буркина-Фасо действуют террористические группировки. Официальные лица заявляют, что за последние четыре года было совершено более 2000 нападений, в результате которых погибло более 110 000 человек. Вспышка насилия вынудила миллионы человек покинуть свои дома.

На специальном саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прошедшем в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, было принято решение выделить $1 млрд для борьбы с терроризмом в регионе.

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