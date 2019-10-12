Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Массовая драка у Хилокского рынка в Новосибирске произошла между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми, сообщили 12 октября в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

«Установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора вымогателей, им оказался 31-летний ранее судимый житель города. Также задержан его сообщник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября возле городского рынка Новосибирска произошла массовая драка с применением травматического оружия. По данным СМИ, за медицинской помощью обратились пять человек.

Информация о количестве участников массовой драки также разнится — от 50 до 200 человек. По данному факту возбуждены два уголовных дела. В МИД Киргизии подтвердили, что в массовой драке участвовали граждане и уроженцы страны.

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