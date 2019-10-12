Екатеринбург, , 17:57 — REGNUM В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

По данным изданий, одного из покупателей допрашивают следователи. Известно, что Ксения хотела продать свою Audi Q5 за 780 тыс. рублей. Вечером 10 октября на Уралмаше она должна была показать машину покупателю. На встречу девушка поехала одна и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Подруги отзываются о ней как о порядочном и отзывчивом человеке. Известно, что девушка продавала машину, чтобы погасить часть взноса по ипотеке. Она хотела купить квартиру в Берёзовском, ближе к месту своей работы.

Ксения родом из Каменска-Уральского. У неё есть мать и дочь-школьница.

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