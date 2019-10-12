Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург».

По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе. Сама она родом из Каменска-Уральского. Там сейчас живёт её мать и дочь. Близкие отзываются о ней как добром и отзывчивом человеке.

Автомашину Ксения хотела продать за 780 тыс. рублей. Но, по данным издания, его купили за 350 тыс., а потом перепродали за 500. Покупателем якобы был житель Челябинской области. Его сейчас допрашивают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, девушка пропала 10 октября. Она уехала продавать свою машину и пропала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала