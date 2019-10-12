Токио, , 17:05 — REGNUM В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.

По данным издания, один мужчина погиб из-за схода оползня на дома, еще один погиб из-за опрокидывания автомобиля шквальным ветром. Повреждения от стихии зафиксированы в 57 японских городах.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что тайфун вплотную подойдёт к Токио в 21:00 по местному времени (15:00 мск). Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 216 км/час, в Токио ожидается выпадение до 800 мм осадков в течение суток. Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов.

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