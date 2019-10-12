Саратов, , 16:59 — REGNUM Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева призвала городские власти организовать безопасный подход к школе, сообщает RT.

По ее словам, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава города Михаил Исаев провели с ней встречу.

«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

После происшествия первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в России для террористов и педофилов необходимо вынести на референдум.

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