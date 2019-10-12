Нью-Дели, , 18:10 — REGNUM Как минимум семь человек получили травмы в результате атаки террористов в Сринагаре, административной столице Джамму и Кашмира в Индии. Об этом 12 октября сообщает телеканал NDTV.

Атака террористов произошла на рынке Хари Сингх Хай Стрит Маркет, рядом с центральной площадью города. Неизвестные бросили гранату в людей на рынке.

Нападение произошло несмотря на жёсткие меры безопасности, предпринятые полицией. В настоящее время район оцеплен полицией, начаты розыски экстремистов.

Предполагается, что взрыв был организован в знак протеста в связи с упразднением штата Джамму и Кашмир, которое было сделано с целью окончательной интеграции региона в государственную систему Индии. Ради этого парламент Индии утвердил отмену 370-й статью Конституции, наделяющую штат особым статусом. Пакистан, в свою очередь, отказался признавать упразднение внутренним делом Индии.

На сегодняшний день в регионе ситуация остаётся напряжённой, в индийской части Кашмира действуют группировки, выступающие за отделение от страны. В штате предприняты повышенные меры безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил начальник штаба Северного командования вооружённых сил Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх, на территорию индийского штата Джамму и Кашмир пытаются проникнуть около 500 боевиков из Пакистана.

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