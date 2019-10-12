Симферополь, , 16:26 — REGNUM В Крыму возбудили головное дело по факту смерти 12-летнего ребенка из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в Международном детском центре «Артек», сообщили в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Предварительно установлено, что днем 11 октября ребенок был госпитализирован в больницу Ялты с предварительным диагнозом «пневмония».

"Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался», — сообщила помощник руководителя регионального СКР Ольга Постнова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи изучат условия содержания ребенка в лагере. Также будет дана правовая оценка организации и оказанию медпомощи.

После смерти ребенка министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору начать проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре «Артек».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в детском лагере «Колосок» Амурской области умер школьник. Мальчик 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Ему стало плохо утром во время выполнения оздоровительной утренней зарядки. Врачи детского лагеря оказали подростку необходимую помощь, однако реанимировать его не удалось.