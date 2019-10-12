Ижевск, , 16:01 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СКР по Удмуртии возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летней девочки группой подростков. Об этом сообщает ведомство.

Уточнятся, что видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. Группа в составе 5−6 подростков напала на девочку в лесопосадке и стала избивать руками и ногами.

«Поводом к ссоре и последующему избиению послужила малозначительная деталь», — отметили в СК России. В Следственном комитете добавили, что предполагаемая зачинщица драки состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, в чьи обязанности входил контроль за поведением детей, уже попавших в их поле зрения.

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии, уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»). Нанесенные побои вреда здоровью пострадавшей не причинили. Личности непосредственных участников инцидента установлены.

В управлении подчеркнули, что в связи с участием в деле несовершеннолетних, а также с широким общественным резонансом предварительным расследованием будет руководить глава первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

ИА REGNUM напоминает, участники избиения сами сняли расправу на мобильный телефон и распространили запись в социальных сетях. Видно, что подростки избивают девочку, которая лежит на земле. При этом они прыгают на пострадавшую, бьют по голове.