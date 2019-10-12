Москва, , 16:01 — REGNUM Росздравнадзор начал проверку после смерти российского школьника, отдыхавшего в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее стало известно, что школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре «Артек» в Крыму, умер в больнице от пневмонии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Глава Минздрава Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору начать проверку качества оказания медицинской помощи в международном детском центре «Артек» в связи со смертью 12-летнего школьника.