Берлин, , 15:45 — REGNUM Около 14 тысяч жителей было эвакуировано в германском городе Геттингене (федеральная земля Нижняя Саксония) в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времён Второй Мировой войны. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба администрации города.

Властями города было предписано покинуть свои дома 14 тысячам жителей Геттингена. Кроме того, было существенно ограничено движение поездов в городе, закрыт железнодорожный вокзал, поезда следуют через город без остановок.

Над районом, где будет происходить обезвреживание бомбы, запрещён полёт любых воздушных судов и летательных аппаратов.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ. Специалисты-взрывотехники приступят к обезвреживанию снаряда сразу после окончания эвакуации в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разминировании бомбы времён Второй Мировой войны во французском городе Булонь-сюр-Мер.

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