Энгельс, Саратовская область, , 15:25 — REGNUM Суд в Саратовской области арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы, тело которой было найдено в ночь с 10 на 11 октября. Об этом сообщает Следственный комитет России.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обратилось следствие. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Решение по избранию меры пресечения принимал суд в Энгельсе, куда предварительно вывезли подозреваемого, уточняет Mash. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, исчезновение девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Более суток продолжались поиски ребенка, после чего тело было найдено в одном из гаражей. Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания. Также известно, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в поисках девочки участвовали многие жители Саратова.