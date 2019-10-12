Киев, , 15:11 — REGNUM Шесть лет тюрьмы грозит мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в Киеве. Об этом 12 октября сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

В ведомстве сообщается, что злоумышленник позвонил по номеру «102» и сообщил о минировании моста взрывчаткой. После осмотра моста специалистами никакой взрывчатки выявлено не было.

В результате следственных мероприятий телефонный минер был выявлен в собственной квартире. Им оказался 30-летний местный житель, который звонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения. Молодому человеку грозит до шести лет заключения. Против него начато уголовное производство по части первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины — Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Напомним, в сентябре 2019 года за перекрытие моста «Метро» в Киеве и сообщение о его минировании в состоянии наркотического опьянения с оружием был задержан бывший участник АТО. Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал войти в положение ветерана ввиду его жизненных трудностей и выразил намерение взять того на поруки.