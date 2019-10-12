Киев, , 15:09 — REGNUM 54 памятные монеты были изъяты у гражданина Украины в пропускном пункте «Краковец» на выезде из страны. Об этом 12 октября сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел в пропускном пункте «Краковец» (Львовская область — граница с Польшей). При обыске микроавтобуса Mercedes с украинскими номерами, за рулем которого находился гражданин Украины, в багажном отделении были обнаружены 54 памятные монеты. Таможенники передали монеты в Государственную фискальную службу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские таможенники пресекли вывоз контрабандных сигарет в Польшу на сумму около полумиллиона гривен.