Саратов, , 15:05 — REGNUM В Саратовской области произошло нетипичное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с верблюдом, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 11 октября на автодороги Ивантеевка-Клевенка. Погонщик верблюдов прогонял животных по проезжей части дороги вне специально отведенного места в темное время суток. Водитель автомобиля ВАЗ-21 101 не увидел угрозы и совершил наезд на животное.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки с травмами были доставлены в медицинское учреждение, но были отправлены лечиться амбулаторно. О дальнейшей судьбе верблюда не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Подмосковье грузовик сбил крокодила. Инцидент произошел в селе Тарасовское. Как крокодил попал на проезжую часть — не уточняется. В результате аварии животное погибло.