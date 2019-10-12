Уфа, , 15:06 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в металлической будке в в Абзелиловском районе в Башкирии. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в деревне деревне Ташбулатово возле озера Карабалыкты. Сгорела металлическая будка, размером 12 кв. метров, установленная во дворе строящегося дома.

По предварительной информации, будка использовалась в качестве временного жилья для рабочих, занятых в постройке дома. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Бурятии. Среди погибших — двое детей.

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