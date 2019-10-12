Киев, , 14:51 — REGNUM 40 ящиков контрабандных сигарет на предварительную сумму около 500 тыс. гривен выявили украинские пограничники. Об этом 12 октября сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел на одном из пограничных пунктов Волынской области в городе Ковель. Табачные изделия, которые были незаконно изготовлены на территории Украины, в дальнейшем должны были быть доставлены в Польшу. После остановки пограничниками автомобиля марки Volkswagen с украинскими номерами, в ходе его проверки к водителю (гражданин Украины) было предъявлено требование открыть багажное отделение автомобиля, которое он отказался выполнить.

По результатам решения Ковельского районного суда в присутствии Ковельской прокуратуры в присутствии других сотрудников правоохранительных органов автомобиль был осмотрен. В машине выявлено «40 ящиков сигарет, а именно — 20 000 пачек контрафактных сигарет» на сумму около 500 тыс. гривен.

Напомним, ранее сотрудники украинской пограничной службы задержали гражданина Украины, который пытался пересечь украинскую границу с поддельным паспортом гражданина Румынии.