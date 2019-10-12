Токио, , 14:47 — REGNUM Один человек погиб, 50 пострадали и четверо считаются пропавшими без вести в результате приближения к островам Японии тайфуна «Хагибис». Об этом 12 октября сообщает телеканал NHK со ссылкой на экстренные службы страны.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Травмы различной степени тяжести получили люди в 18 японских префектурах. Погибший мужчина найден в перевёрнутом автомобиле в префектуре Тиба, один человек считается пропавшим без вести в префектуре Сидзуока, трое числятся пропавшими без вести из-за оползня в префектуре Гумма.

Эвакуация объявлена либо настоятельно рекомендована властями Японии для девяти миллионов граждан. Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и авиационного сообщения, включая международные авиарейсы. Без энергоснабжения остались около 700 тыс. домов в префектуре Тиба и около 30 тыс. в Токио.

Ожидается, что тайфун вплотную подойдёт к Токио в 21:00 по местному времени (15:00 мск). Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 216 км/час, в Токио ожидается выпадение до 800 мм осадков в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оползне, сошедшем в префектуре Канагава, недалеко от Токио. Под завалами нашли одного пострадавшего.

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