Гамбург, Германия, , 14:25 — REGNUM Три человек пострадали в результате нападения на них неизвестного злоумышленника в Гамбурге, на севере Германии. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба полиции города.

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 октября, около 03:22 по местному времени (04:22 мск). Мужчина напал на прохожих с холодным оружием, нанёс им раны и скрылся с места происшествия. Примерно через три часа злоумышленник вернулся на место происшествия и опять совершил атаку на прохожих. Затем он сбежал, но через некоторое время предпринял третью попытку нападения, во время которой его задержали сотрудники полиции города.

В результате нападения пострадали три человека. У пострадавших диагностированы резаные и колотые раны, медицинская помощь была им оказана на месте. По заявлению медиков, жизнь раненых вне опасности.

Сообщается, что задержанному по подозрению в нападении на граждан мужчине 23 года. Мотивы его действий неизвестны, предполагается, что подозреваемый может страдать каким-либо психическим заболеванием. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую открыл по прохожим в федеральной земле Бавария на юге Германии неизвестный мужчина. В результате стрельбы был смертельно ранен один человек.

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