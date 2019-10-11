Мощный тайфун «Хагибис» надвигается на Японию с юго-востока. В стране объявлен максимальный — пятый — уровень угрозы в связи с приближением «Хагибис». Удар стихии придется на густонаселенную японскую столицу — Токио.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 65 метров в секунду и выше. Объявлена эвакуация свыше 15 млн человек.

Ожидается рекордное выпадение осадков, разлив рек и возникновение оползней.