Первый сход оползня из-за тайфуна «Хагибис» был зафиксирован недалеко от Токио, пострадал один человек.
Временное убежище открыли власти Токио для иностранных туристов, оказавшихся в сложном положении из-за нарушений в работе общественного транспорта в связи с приближением тайфуна «Хагибис».
Посольство РФ в Японии настоятельно рекомендовало соотечественникам избегать поездок в Токио из-за приближающегося к берегам Японии тайфуна «Хагибис».
Наивысшая степень угрозы объявлена в семи префектурах Японии, включая столицу, город Токио в связи с приближением тайфуна «Хагибис»
Работа 900 линий телефонной связи и 1400 линий интернет-связи была прервана на островах Идзу в Японии из-за тайфуна «Хагибис».
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.