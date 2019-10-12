Токио, , 13:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от префектуры Тиба в центральной части Японии. Об этом 12 октября сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Подземные толчки были зафиксированы около 12:21 мск. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на востоке от префектуры Тиба. Ближайший населённый пункт находился в 56 км от эпицентра. Очаг подземной стихии залегал на глубине 80 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Толчки ощущались в 13 префектурах, в том числе в городе Токио. Сила ощущаемых толчков составила четыре балла по семибалльной шкале.

Была объявлена угроза цунами, но через некоторое время её сняли. Тем не менее, власти Японии предупредили население о возможных оползнях, которые могут сойти после землетрясения под влиянием тайфуна «Хагибис», приближающегося к берегам страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,1 балла, которое произошло в Японском море в 200 километрах от восточного побережья Приморского края.

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