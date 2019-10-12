Козельск, Калужская область, , 13:07 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство жителя города Сосенский Козельского района, произошедшем в 2016 году. По делу было допрошено более 25 свидетелей, проведены обыски в местах жительства обвиняемого, проведены экспертизы и собрана доказательственная база. В результате обвинение предъявлено 23-летнему мужчине. Об этом 12 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в июле 2016 года, ночью, обвиняемый встретился со своим знакомым, с которым у него ранее произошел конфликт. Сначала обвиняемый ударил недруга ножом в грудь, а затем, когда потерпевший стал убегать, нанёс ему еще один ножевой удар в область поясницы, и пытался ударить еще, но потерпевшему удалось добежать до своей машины и уехать. Молодому человеку были причинены два опасных для жизни колото-резаных ранения.

Следователи СК России начали заниматься этим делом с февраля 2019 года по решению прокурора. В конце марта 2019 года оперативные сотрудники полиции получили информацию, что нападавшим является 23-летний мужчина, который предположительно находится на территории Краснодарского края, где он был объявлен в розыск. В апреле этого года предполагаемого преступника задержали и доставили в город Козельск Калужской области. В настоящее время, уголовное дело с обвинением в покушении на убийство направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

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