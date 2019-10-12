Киншаса, , 12:34 — REGNUM Двое граждан России находились на борту разбившегося в Демократической Республики Конго (ДРК) военно-транспортного самолёта Ан-72. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба посольства РФ в стране.

По данным российской дипломатической миссии в ДРК на борту самолёта находились граждане РФ Садовничий Владимир Владимирович 1958 года рождения иШумков Виталий Степанович 1955 года рождения. В настоящее время власти страны продолжают поисково-спасательные работы.

Посольство России находится в постоянном контакте с властями ДРК в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-72.

Напомним, военно-транспортный самолёт Ан-72 с четырьмя пилотами и четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение 10 октября. Самолёт осуществлял материально-техническую поддержку президента страны Феликса Чисекеди при его поездке на восток ДРК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительным данным, на борту потерпевшего в ДРК самолёта Ан-72 могли быть граждане России.

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