Токио, , 12:11 — REGNUM Временное убежище открыли власти Токио для иностранных туристов, оказавшихся в сложном положении из-за нарушений в работе общественного транспорта в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Об этом 12 октября сообщила пресс-служба МИД России.

Сообщается, что временное убежище для иностранцев организовано в Токио в здании Bunka Kaikan в районе Уэно, Тайто-ку. Открыто оно будет ориентировочно до 09:00 по местному времени 13 октября, но время может меняться в зависимости от продолжительности воздействия тайфуна.

Также сообщается, что река Тама, пересекающая Токио, уже достигла уровня, при котором жителей в прилегающих районах предупреждают об эвакуации. При этом отмечается, что уровень воды в реке продолжает расти.

Всех проживающих в 13 районах города, прилегающих к реке, власти Токио призвали быть бдительными и подготовиться к эвакуации. Если нет угрозы затопления, рекомендовано оставаться в помещении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство РФ в Японии призвало соотечественников воздержаться от поездок по Токио из-за приближения тайфуна «Хагибис».

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