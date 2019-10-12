Токио, , 12:00 — REGNUM Избегать поездок по Токио призвало соотечественников посольство России в Японии. Информация опубликована 12 октября на странице ведомства в Facebook.

Граждан РФ настоятельно попросили избегать низин, тоннелей, а также воздержаться от поездок по Токио на общественном либо личном транспорте.

Российское дипломатическое представительство обратилось к гражданам с таким призывом из-за приближающегося к берегам Японии тайфуна «Хагибис», который метеорологи называют сильнейшим тайфуном за последние 60 лет.

Кроме того, посольство РФ предостерегает, что днём 12 октября в Токио ожидается выпадение до 600 мм осадков, в то время как исторический максимум составил 371,9 мм (в 1958 году из-за тайфуна «Ида»). Также ожидается усиление ветра в ночь с 12 на 13 октября.

В связи с этим российское посольство настоятельно рекомендует соотечественникам следить за информацией и инфографикой на сайте японского метеорологического агентства и новостных агентств, а также не пренебрегать рекомендациями японских служб и прислушиваться к их предупреждениям по поводу наводнений и оползней.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении властями Японии максимального уровня угрозы в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Ожидается, что стихия обрушится на Токио к вечеру 12 октября.

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