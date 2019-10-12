Токио, , 11:28 — REGNUM Максимальный, пятый уровень угрозы объявили власти Японии в связи с приближением тайфуна «Хагибис». Об этом 12 октября сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По данным японских синоптиков, наивысшая степень угрозы объявлена в семи префектурах Японии, включая столицу, город Токио. Местным жителям предписывается укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь начала обязательной эвакуации.

В настоящее время в Японии готовятся к эвакуации около 15 млн человек. В нескольких префектурах страны прервано железнодорожное сообщение, закрыты два аэропорта в столичном регионе.

Тайфун «Хагибис» движется с юго-востока Японии со скоростью 25 км/час. Ожидается, что он обрушится на Токио к вечеру 12 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за тайфуна была прервана работа около 2000 линий телефонной и интернет связи на островах Идзу, входящих в Токийскую префектуру.

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