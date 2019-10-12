Донецк, , 11:23 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками в Донецкой Народной Республике десять раз за прошедшие сутки. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР киевские войска, нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, применяли следующее вооружение: миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зоне обстрела украинскими войсками оказались населённые пункты/районы Каштановое, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Новая Марьевка, Коминтерново, Ленинское. Всего украинскими боевиками было выпущено 35 единиц боеприпасов.

При ночном обстреле украинскими военнослужащими населённого пункта Коминтерново было зафиксировано повреждение кровли жилого дома и хозпостройки на улице Победы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих ДНР нет.

Стоит отметить, что украинской стороной не была подтверждена готовность к устранению нарушений на ранее разведённом участке в районе населённого пункта Петровское. Отведение войск и вооружения с участков разведения в соответствии с графиком, утверждённым в Минске, было сорвано по вине украинской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 29 нарушениях режима перемирия в ДНР со стороны украинских боевиков. По территории ДНР была выпущена 391 единица боеприпасов.

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