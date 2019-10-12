Днепропетровск, Украина, , 10:31 — REGNUM Более 30 жителей Днепропетровской области с 2018 года находились в трудовом рабстве в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом 11 октября сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.

По подозрению в преступлении задержаны мужчина в возрасте 42 лет и женщина в возрасте 41 года. На сайте полиции сообщается, что задержанные занимались поиском лиц для их дальнейшей трудовой эксплуатацией. Преступники также контролировали исполнение работ гражданами Украины, которые попали в трудовое рабство, и следили за их содержанием.

Задержанные подозреваются по статье 208 Уголовно Кодекса Украины, а также в их действиях правоохранители усмотрели нарушение второй части 149 статьи УК (торговля людьми).

В полиции отмечают, что преступление было совершено в отношении лиц, находившихся в трудном материальном положении. Людям обещали высокую заработную плату, «социальный пакет» и «комфортные условия труда», но вместо этого потерпевшие работали по 12−13 часов в сельскохозяйственных угодьях Одесской области.

Потерпевшие подвергались физическим наказаниям и лишению пищи. Местом проживания рабочих была территория бывшей колонии-поселения, расположенной в Овидиопольском районе Одесской области, огражденная высоким забором. Территория находилась под круглосуточной охраной с применением собак.

Напомним, в 2018 году из трудового рабства в Одесской области сотрудниками правоохранительных органов было освобождено 94 человека.