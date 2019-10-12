Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинске без вести пропал ученик второго класса 2011 года рождения. 11 октября он ушёл из школы и не вернулся домой, говорится в сообщении челябинской группы «Легион-СПАС» в соцсети ВКонтакте.

Школа находится в Ленинском районе Челябинска. На вид мальчику шесть-семь лет, рост 120 см.

Сейчас идут поиски ребёнка. Подключились добровольцы, которые в том числе и расклеивают листовки. Присоединиться к поискам приглашают всех желающих и готовых помочь. Известную информацию о его местонахождении можно сообщать по указанным в листовках контактным телефонам.