Токио, , 11:13 — REGNUM Работа 900 линий телефонной связи и 1400 линий интернет-связи прервана на островах Идзу в Японии из-за тайфуна «Хагибис». Об этом 12 октября сообщает телеканал NHK.

Тайфун под порядковым номером 19 движется к побережью Японии с юго-востока. Метеорологи сообщают, что давление в эпицентре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигает 45 м/с (162 км/час) с отдельными порывами до 65 м/с (216 км/час).

Ожидается, что во власти стихии окажется тихоокеанское побережье Японии, включая столицу страны, город Токио. Ожидается, что тайфун принесёт с собой сильные ливневые дожди, ураганы и смерчи. Метеорологи прогнозируют, что «Хагибис» может стать самым мощным тайфуном в Японии за последние 60 лет.

В настоящее время в стране началась масштабная эвакуация жителей из потенциально опасных районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и четырёх пострадавших в результате удара тайфуна «Хагибис». Погибший был обнаружен в перевёрнутом автомобиле. По предварительным данным, причиной его гибели мог стать смерч.

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