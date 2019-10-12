Бразилиа, , 09:27 — REGNUM Два пятна сырой нефти площадью 21 кв км и 3,3 кв. км были обнаружены в 100 км от побережья Бразилии. Об этом 12 октября сообщает газета Folha de S.Paulo.

Загрязнения на поверхности моря были зафиксированы спутниками Европейского космического агентства около 14:00 часов мск пятницы, 11 октября. В момент фиксации пятна находились в 100 км от побережья Латинской Америки, между северо-восточными бразильскими штатами Сержипи и Баия. Наблюдался дрейф пятен в сторону штата Баия.

Океанограф Федерального университета штата Баия (UFBA) Пабло Сантоса пояснил, что, вероятнее всего, нефтяные пятна распадутся под влиянием морских волн и ветра на пятна поменьше раньше, чем достигнут берега.

Напомним, по данным Бразильского института по защите окружающей среды, с начала сентября более 150 пляжей и 12 природоохранных зон на северо-востоке страны оказались загрязнены нефтяными пятнами. Ущерб для экономики и экологии пока не подсчитывался, но уже сейчас отмечается сокращение туристического потока в отдельных курортных городах страны на 40−50%.

Расследованием причин появления нефтяных пятен занялись ВМС Бразилии. Проведённые государственной нефтегазовой компанией Petrobras исследования показали, что нефть не была добыта в Бразилии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что результаты анализов показали сходство нефти, найденной на пляжах Бразилии с нефтью, добываемой в Венесуэле. Власти Венесуэлы категорически отрицают свою причастность к появлению нефтяных пятен.

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