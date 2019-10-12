Половинский район, Курганская область, , 08:43 — REGNUM В Курганской области за мошенничество осуждён бывший исполняющий обязанности главного врача Половинской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в июле 2016 года при поступлении на работу в Половинскую районную больницу фельдшер, ранее уволенный из Серовской больницы Свердловской области, предъявил поддельный диплом об окончании Ивановского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». На основании фальшивого документа в августе 2016 года он был назначен врачом-терапевтом, чуть позже — и.о. главного врача районной больницы.

Будучи руководителем больницы в декабре 2016 года он дал указание подчинённому внести в базу данные о диспансеризации об оказании им в качестве врача-терапевта медицинских услуг 50 гражданам. При этом двое из них являлись сотрудниками полиции, прикреплёнными к ведомственной поликлинике УМВД, трое находятся в колонии за совершение особо тяжких преступлений.

В результате фиктивных сведений из средств Фонда обязательного медицинского страхования было перечислено свыше 90 тыс. рублей, часть из которых выплачена лжедоктору.

Суд признал лжеврача виновным по ст.159.5 УК РФ («Мошенничество при проведении диспансеризации») и назначил ему наказание в виде штрафа 250 тыс.рублей.

Уголовное преследование по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа») прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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