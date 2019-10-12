Иркутск, , 08:46 — REGNUM Один человек погиб в результате хлопка кислородного баллона в нежилом помещении в городе Иркутске. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о взрыве поступила в региональное ведомство в 09:55 по местному времени. ЧП произошло в сарае на улице Щербакова.

Взрыв прогремел при попытки перекачивания кислорода в баллон объёмом два литра из баллона большего объёма.

Возгорания при взрыве не произошло, несущие конструкции сарая повреждены не были. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, начато расследование.

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