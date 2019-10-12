Керчь, Крым, , 07:52 — REGNUM Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже возросло до 21 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности директора учебного заведения Дениса Колесника.

Он рассказал, что одна из преподавателей колледжа — Ольга Гришенко, пострадавшая в результате нападения студента Владислава Рослякова, долго лечилась от полученных ранений, но к сожалению скончалась.

Колесник отметил, что Грищенко было более 60 лет и после нападения она перенесла не одну операцию. Однако спасти её жизнь врачам так и не удалось.

Исполняющий обязанности директора отметил, что похороны Грищенко состоялись ещё летом. В колледже она проработала много лет и преподавала экономические дисциплины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учебном заведении самодельную бомбу, а затем начал расстреливать учеников и педагогов из огнестрельного оружия. Тогда погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Сам росляков после этого покончил жизнь самоубийством.